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Состоялась встреча между омбудсменами Азербайджана и Узбекистана

Состоялась встреча между омбудсменами Азербайджана и Узбекистана Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с Уполномоченной по правам человека Верховного Меджлиса Узбекистана Ферузой Эшматовой.
Внешняя политика
17 июня 2021 г. 12:35
Состоялась встреча между омбудсменами Азербайджана и Узбекистана

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с Уполномоченной по правам человека Верховного Меджлиса Узбекистана Ферузой Эшматовой.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, на встрече были обсуждены исторически дружеские и братские отношения двух стран, отмечено наличие долгосрочного сотрудничества между институтами омбудсмена.

Во время встречи омбудсмен Азербайджана рассказала о специальных отчетах по правам человека, подготовленных оценочными миссиями в связи с атаками армии Армении на мирное население Азербайджана во время Отечественной войны.

Было отмечено, что мины, установленные Арменией во время оккупации на освобожденных ныне территориях, создают большие проблемы для восстановления нормальной жизни, ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. Омбудсмен сообщила, что после завершения войны в результате подрыва на минах погибло и получило увечья большое число людей.

Ф.Эшматова в свою очередь рассказала о деятельности Аппарата омбудсмена Узбекистана. Она выразила готовность к расширению эффективного сотрудничества между двумя структурами.

Стороны пришли с договоренности о подписании нового двустороннего меморандума между структурами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan ombudsmanları arasında görüş keçirilib

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