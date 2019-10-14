 Наверх

Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции

​Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции

На полях 7-го заседания СМИД Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу

Как сообщили Report в МИД, на встрече было выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений.

Министры отметили важность стратегического партнерства, добрососедства, взаимного уважения и доверия с точки зрения поощрения региональной и глобальной стабильности и безопасности. 

Стороны обменялись мнениями по важным проектам, реализуемым с участием обеих стран. 

Министры обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского конфликта и процессов на Ближнем Востоке. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам двусторонней повестке, региональным и глобальным вопросам.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!