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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Португалии

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Португалии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомешем Кравиньо.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 18:28
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Португалии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомешем Кравиньо.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние отношений между Азербайджаном и Португалией и отметили наличие потенциала для развития различных аспектов двусторонних отношений. В ходе встречи, в том числе, были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

Министр отметил, что между нашими странами существует широкий потенциал для развития экономических, торговых, инвестиционных связей в плоскости двусторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности.

Жоао Гомес Кравиньо отметил, что его страна заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with his Portuguese counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Portuqaliya XİN başçılarının görüşü olub

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