Солтан Мамедов призвал ПА "Евронест" поддержать опыт Азербайджана

Я хотел бы поблагодарить докладчиков за представление отчета по управлению и отметить хорошо подготовленный документ, содержащий новые направления повестки Восточного партнерства, рекомендации по новым инструментам, которые страны Восточного партнерства д

Я хотел бы поблагодарить докладчиков за представление отчета по управлению и отметить хорошо подготовленный документ, содержащий новые направления повестки Восточного партнерства, рекомендации по новым инструментам, которые страны Восточного партнерства должны использовать для решения проблем, препятствующих соблюдению основных принципов. В пункте 12 доклада освещаются все инструменты и деятельность по совершенствованию управления реформами, а также достижения стран Восточного партнерства в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов заявил во время выступления на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест" в Ереване.

"Хотел бы сообщить об успешной реализации Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы, утвержденного указом президента Азербайджанской Республики. Этот план действий охватывает совместно разработанные обязательства в таких областях как борьба с коррупцией, повышение прозрачности, упрощение регистрации НПО и грантов, упрощение законодательства по борьбе с отмыванием денег, совершенствование государственных услуг, повышение эффективности деятельности общественных советов, состоящих из организаций гражданского общества.

Награжденная Форумом государственных услуг ООН Азербайджанская сеть обслуживания и оценки (ASAN), в которой 11 государственных организаций предоставляют 140 услуг, 30 частных организаций - 180 услуг, является одним из лучших инструментов для реализации программы государственно-частного партнерства. ASAN служит гражданам, соединяя в себе характеристики хорошего управления: верховенство закона, равенство и инклюзивность, участие, ориентированность на потребителя, подотчетность, ответственность, прозрачность, эффективность и результативность. Там работают 2 000 молодых людей, и ежедневно по принципу "единого окна" обрабатываются порядка 31 000 заявок".

По словам С.Мамедова, еще одной реформой в системе управления социальными услугами является создание в 2018 году Агентства DOST, которое своевременно, в прозрачной и инновационной форме предоставляет государственные социальные услуги.

"Информируя вас об этих реформах, непосредственно влияющих на усовершенствование управления в государственном управлении, призываю внести незначительные дополнения к пункту 5, дополнив достижения стран Восточного партнерства. Мы предлагаем внести в пункт 5 следующее предложение: "ПА "Евронест" приветствует успешное продолжение Национального плана действий по поощрению открытого правительства в Азербайджане на 2020-2022 годы в тесном сотрудничестве с организациями гражданского общества", - подчеркнул депутат.