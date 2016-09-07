СМИ: Нетаньяху планирует посетить Азербайджан в октябре

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Азербайджан в октябре. Как сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ, помимо визита в Азербайджан премьер-министр Израиля планирует также посещение Казахстана.

Как ранее сообщал Report, Нетаньяху заявил о планах посетить Казахстан и Азербайджан журналистам в рамках четырехдневного визита в восточную Африку в июле. Однако точных дат визита названо не было.