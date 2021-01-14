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Швеция огласила приоритеты председательства в ОБСЕ в этом году

Швеция огласила приоритеты председательства в ОБСЕ в этом году Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде выступила перед Постоянным советом
Внешняя политика
14 января 2021 г. 16:02
Швеция огласила приоритеты председательства в ОБСЕ в этом году

Председательство Швеции в ОБСЕ в этом году внесет свой вклад в обеспечение того, чтобы ОБСЕ могла реально изменить ситуацию на местах и ​​защитить принципы, на которых была основана организация. Как сообщает Report, об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде в своем обращении к Постоянному совету сегодня.

"В ситуации, когда многостороннее сотрудничество и международное право все чаще ставятся под сомнение, а наши соглашения и инструменты по укреплению безопасности ставятся под сомнение, нам нужно напоминать себе, почему мы их разработали в первую очередь", - сказала Линде.

"Швеция убеждена, что многостороннее сотрудничество - лучший способ решить наши общие проблемы. Швеция показала, что мы готовы взять на себя ответственность за многостороннюю систему". Говоря о приоритетах председательства, министр отметила, что они будут сосредоточены на принципах и обязательствах, разделяемых всеми 57 государствами-участниками, защищая порядок европейской безопасности и придерживаясь концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ.

По словам Линде, усилия по разрешению конфликтов в регионе являются главным приоритетом председательства Швеции. "Угрозы международному миру и безопасности, а также страдания, вызванные конфликтами, просто недопустимы", - сказала Линде. "Поэтому необходимо, чтобы урегулирование конфликтов в нашем регионе занимало первое место в нашей повестке дня". Она отметила, что председательство будет призывать к уважению международного права во всех конфликтах, поддерживать меры по смягчению гуманитарных последствий и выступать за инклюзивный подход.

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Версия на английском языке Sweden presents 2021 priorities to OSCE Permanent Council

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