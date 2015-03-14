​Шейх-уль-ислам: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией благословлены Всевышним

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Братские отношения между Азербайджаном и Турцией благословлены самим Всевышним".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что эти отношения вечны и нерушимы. Никакие внешние силы не способны помешать этим братским отношениям: "В самые тяжелые минуты наши взоры были обращены к Турции. Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братской Турции во время кровавых событий 20 Января. После обретения независимости нашей страной в отношениях двух государств началась новая эра".