 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Шейх-уль-ислам: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией благословлены Всевышним

    В самые тяжелые минуты наши взоры были обращены к Турции

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Братские отношения между Азербайджаном и Турцией благословлены самим Всевышним". 

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде. 

    Он отметил, что эти отношения вечны и нерушимы. Никакие внешние силы не способны помешать этим братским отношениям: "В самые тяжелые минуты наши взоры были обращены к Турции. Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братской Турции во время кровавых событий 20 Января. После обретения независимости нашей страной в отношениях двух государств началась новая эра". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi