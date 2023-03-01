Шавкат Мирзиёев: Азербайджан и Узбекистан за последние годы сделали большой рывок в двусторонних отношениях

Азербайджан и Узбекистан за последние годы сделали большой рывок в двусторонних отношениях.

Азербайджан и Узбекистан за последние годы сделали большой рывок в двусторонних отношениях.

Как передает Report , об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На самом деле, как Вы уже отметили, наши системные встречи дали нашему стратегическому партнерству совершенно другое восприятие. И за последние годы мы с Вами сделали очень большой рывок в наших двусторонних отношениях. Как Вы уже сказали, наши команды тоже уже работают совершенно по-другому. Есть реальные результаты, и, наверное, каждая наша встреча придает импульс нашим отношениям, нашим договоренностям.

Я думаю, что наши команды, которые мы будем жестко контролировать, все выполняют вовремя. Вы уже отметили интенсивность встреч наших команд. В прошлом году, в декабре, наш заместитель премьера был - Ходжаев, они встречались. Недавно я сам принимал Микаила Джаббарова. Мы очень долго сидели, обо всем говорили. Это тот результат, когда впервые в наших взаимоотношениях встречаются регионы, и проведение такого делового форума об очень многом говорит. Вы знаете, Вы сейчас отметили новые проекты, просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились - проекты на 800 миллионов долларов. Это говорит о том, что, Ильхам Гейдарович, на самом деле у нас есть большой, огромный потенциал", - подчеркнул президент Узбекистана.