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Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву

Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву 18:10
Внешняя политика
23 августа 2022 г. 18:15
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.

С удовлетворением отмечен заметный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне этого года.

Было подчеркнуто, что в начале августа плодотворно проведены очередное заседание совместной Межправительственной комиссии и первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Отмечалось, что взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов, начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда, расширяется культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия. В этом контексте отмечена важность проведения осенью текущего года Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств в Самарканде.

Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере.

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Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib

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