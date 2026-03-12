Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Шарль Мишель: Двойные стандарты - яд для международных отношений

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 13:09
    Шарль Мишель: Двойные стандарты - яд для международных отношений

    Бывший президент Европейского совета Шарль Мишель назвал политику двойных стандартов "ядом" для всей системы международных отношений.

    Как сообщает Report, с таким заявлением Мишель выступил на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

    "Двойные стандарты - это яд для международного права, яд для всей международной системы", - сказал он.

    По его словам, демократические принципы сегодня практически ежедневно подвергаются атакам. При этом, отметил он, искушение применять двойные стандарты в международной политике усиливается как внутри Европейского союза, так и за его пределами.

    В этой связи, считает Мишель, ЕС необходимо выработать альтернативную стратегию политических действий. Он напомнил, что на протяжении десятилетий в Европе много говорили о принципах и ценностях, однако сейчас настало время переходить к конкретным решениям.

    Отдельно бывший глава Евросовета указал на необходимость укрепления конкурентоспособности и экономического развития ЕС. По его мнению, чрезмерное регулирование и бюрократия тормозят инновации в европейских странах.

    "Сегодня становится очевидно, что крайне важно самим контролировать политику в этой сфере", - сказал он, говоря о необходимости наращивания потенциала в области безопасности и обороны.

    Подводя итог, Мишель также подчеркнул важность построения надежных международных партнерств. По его словам, Евросоюзу необходимо активнее взаимодействовать с различными регионами мира, чтобы диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от Китая и России.

