Шарль Мишель: Двойные стандарты - яд для международных отношений

Бывший президент Европейского совета Шарль Мишель назвал политику двойных стандартов "ядом" для всей системы международных отношений.

Как сообщает Report, с таким заявлением Мишель выступил на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

"Двойные стандарты - это яд для международного права, яд для всей международной системы", - сказал он.

По его словам, демократические принципы сегодня практически ежедневно подвергаются атакам. При этом, отметил он, искушение применять двойные стандарты в международной политике усиливается как внутри Европейского союза, так и за его пределами.

В этой связи, считает Мишель, ЕС необходимо выработать альтернативную стратегию политических действий. Он напомнил, что на протяжении десятилетий в Европе много говорили о принципах и ценностях, однако сейчас настало время переходить к конкретным решениям.

Отдельно бывший глава Евросовета указал на необходимость укрепления конкурентоспособности и экономического развития ЕС. По его мнению, чрезмерное регулирование и бюрократия тормозят инновации в европейских странах.

"Сегодня становится очевидно, что крайне важно самим контролировать политику в этой сфере", - сказал он, говоря о необходимости наращивания потенциала в области безопасности и обороны.

Подводя итог, Мишель также подчеркнул важность построения надежных международных партнерств. По его словам, Евросоюзу необходимо активнее взаимодействовать с различными регионами мира, чтобы диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от Китая и России.