Шахин Мустафаев выразил соболезнования румынскому народу в связи с пожаром в Бухаресте

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Азербайджана, сопредседатель совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Румынии и Азербайджана Шахин Мустафаев выразил соболезнования по случаю пожара в Бухаресте.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в связи с этим Ш.Мустафаев оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве этой страны в Баку.

В результате пожара в одном из ночных клубов в Бухаресте 30 октября погибли около 30 человек.

Ш.Мустафаев от имени правительства Азербайджана выразил искренние соболезнования семьям погибших и румынскому народу.

Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану выразил благодарность Ш.Мустафаеву.

Главы ряда аккредитованных в Азербайджане дипмиссий также оставили записи в книге соболезнований.