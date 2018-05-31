Шахин Мустафаев: Мы желаем и дальше углублять торговые отношения с Россией

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Российский рынок очень привлекателен для Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, открытие азербайджанского делового центра в Астрахани придаст импульс развитию экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

"Российский рынок привлекателен для высококачественных товаров, производимых в Азербайджане. Мы желаем и дальше углублять торговые отношения с Россией. Верим, что Астрахань станет воротами для распространения азербайджанских товаров по регионам России. Здесь мы собираемся открыть азербайджанский винный и чайные дома", - сказал министр.