Шахбаз Шариф: Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада в Баку

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 17:58
    Премьер-министр Пакистана заявил, что для него большая честь принять участие в военном параде, прошедшим в Баку 8 ноября.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Сердечно поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ страны с пятой годовщиной исторической победы в Отечественной войне (во Второй Карабахской войне - ред.). Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада Победы в Баку, демонстрирующего мужество и единство Азербайджана. Горжусь тем, что контингент пакистанской армии марширует вместе с азербайджанскими и турецкими силами", - заявил он.

    Шариф также отметил, что рад был встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях военного парада: "У нас состоялся весьма продуктивный разговор о расширении наших исторических, глубоко укоренившихся братских связей".

