О нас
Report Georgia
Аудио новости

Серджо Маттарелла: Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство

Серджо Маттарелла: Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 20:57
Серджо Маттарелла: Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство
Серджо Маттарелла

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

От имени итальянского народа и от себя лично поздравляю Вас с Днем Республики и передаю самые сердечные пожелания во имя благополучного будущего Азербайджанской Республики.

Баку и Рим объединяют не только опирающиеся на общие интересы стратегические цели, достигнутые по всем направлениям двусторонних отношений - от энергетического сектора до сферы культуры, но и многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов.

Взаимная симпатия и искренняя дружба между азербайджанцами и итальянцами вновь нашли свое подтверждение в самые тяжелые периоды пандемии. Источником особой радости для меня является видеть, что это увенчалось инициативами взаимной солидарности.

В этом контексте, надеюсь, что в скором времени между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписано новое соглашение о партнерстве. Уверен, что это придаст импульс дальнейшему развитию уже существующих между нашими странами прочных и многосторонних отношений.

С чувством глубокого уважения передаю Вам и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, дружественному азербайджанскому народу мои самые сердечные поздравления".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sercio Mattarella: "Bakı ilə Romanı çoxşaxəli tərəfdaşlıq birləşdirir"

Самое важное

Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
26 мая 2021 г. 17:03
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
26 мая 2021 г. 14:41
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
26 мая 2021 г. 13:17
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
26 мая 2021 г. 11:21
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
26 мая 2021 г. 10:57
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
25 мая 2021 г. 19:57
Иран поздравил Азербайджан с победой
Иран поздравил Азербайджан с победой
25 мая 2021 г. 19:23
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
25 мая 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
25 мая 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi