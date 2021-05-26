Серджо Маттарелла: Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

От имени итальянского народа и от себя лично поздравляю Вас с Днем Республики и передаю самые сердечные пожелания во имя благополучного будущего Азербайджанской Республики.

Баку и Рим объединяют не только опирающиеся на общие интересы стратегические цели, достигнутые по всем направлениям двусторонних отношений - от энергетического сектора до сферы культуры, но и многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов.

Взаимная симпатия и искренняя дружба между азербайджанцами и итальянцами вновь нашли свое подтверждение в самые тяжелые периоды пандемии. Источником особой радости для меня является видеть, что это увенчалось инициативами взаимной солидарности.

В этом контексте, надеюсь, что в скором времени между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписано новое соглашение о партнерстве. Уверен, что это придаст импульс дальнейшему развитию уже существующих между нашими странами прочных и многосторонних отношений.

С чувством глубокого уважения передаю Вам и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, дружественному азербайджанскому народу мои самые сердечные поздравления".