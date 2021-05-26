Серджо Маттарелла: Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Господин президент.
От имени итальянского народа и от себя лично поздравляю Вас с Днем Республики и передаю самые сердечные пожелания во имя благополучного будущего Азербайджанской Республики.
Баку и Рим объединяют не только опирающиеся на общие интересы стратегические цели, достигнутые по всем направлениям двусторонних отношений - от энергетического сектора до сферы культуры, но и многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов.
Взаимная симпатия и искренняя дружба между азербайджанцами и итальянцами вновь нашли свое подтверждение в самые тяжелые периоды пандемии. Источником особой радости для меня является видеть, что это увенчалось инициативами взаимной солидарности.
В этом контексте, надеюсь, что в скором времени между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписано новое соглашение о партнерстве. Уверен, что это придаст импульс дальнейшему развитию уже существующих между нашими странами прочных и многосторонних отношений.
С чувством глубокого уважения передаю Вам и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, дружественному азербайджанскому народу мои самые сердечные поздравления".