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    Секретарь Совбеза России посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

    Н.Патрушев почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венки к комплексу Вечный Огонь и памятнику Ази Асланову

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, Н.Патрушев почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой, возложив к их могилам венок и цветы.

    Н.Патрушев также посетил Аллею Шехидов, где возложил венки к комплексу Вечный Огонь и памятнику дважды Герою Советского Союза Ази Асланову. 

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