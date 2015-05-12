Секретарь Совбеза России посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, Н.Патрушев почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой, возложив к их могилам венок и цветы.

Н.Патрушев также посетил Аллею Шехидов, где возложил венки к комплексу Вечный Огонь и памятнику дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.