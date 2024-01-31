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Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении проведут встречу на госгранице

Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении проведут встречу на госгранице Сегодня встретятся вице-премьеры Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 11:44
Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении проведут встречу на госгранице

Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут очередную встречу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание комиссий двух стран по вопросам демаркации и делимитации состоится на государственной границе на Иджеванском и Газахском участках.

Напомним, последнее заседание комиссий по делимитации границы под председательством Григоряна и Мустафаева состоялось 30 ноября.

Комиссии, возглавляемые вице-премьерами Армении и Азербайджана, провели до сих пор 5 встреч.

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Версия на английском языке Deputy prime ministers of Azerbaijan and Armenia to meet at state border

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