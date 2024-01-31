Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении проведут встречу на госгранице

Сегодня встретятся вице-премьеры Армении и Азербайджана.

Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут очередную встречу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание комиссий двух стран по вопросам демаркации и делимитации состоится на государственной границе на Иджеванском и Газахском участках.

Напомним, последнее заседание комиссий по делимитации границы под председательством Григоряна и Мустафаева состоялось 30 ноября.

Комиссии, возглавляемые вице-премьерами Армении и Азербайджана, провели до сих пор 5 встреч.