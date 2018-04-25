Сегодня состоится встреча президентов Азербайджана и Турции

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт президента Турции.

Было отмечено, что Р.Т.Эрдоган сегодня днем встретит президента Азербайджана Ильхама Алиева в своей резиденции. После этого состоится встреча лидеров двух стран тет-а-тет. Главы государств обсудят нынешнее состояние двусторонних связей и их дальнейшее расширение, основные темы в регионе и на международной арене.

После встречи президенты двух стран примут участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. После заседания Совета будут подписаны документы между Азербайджаном и Турцией. Затем президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проведут совместную пресс-конференцию.

Встреча завершится официальным обедом.

Отметим, что 24 апреля начался официальный двухдневный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Это первый официальный визит в зарубежную страну одержавшего победу на президентских выборах 11 апреля главы государства Ильхама Алиева.

Визит президента Ильхама Алиева завершится 25 апреля.