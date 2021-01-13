Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоится сегодня

В Исламабаде состоится 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась с официальным визитом в Пакистан.

Как передает Report, об этом в аккаунте в Twitter написала начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

В рамках визита 13 января в Исламабаде состоится 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

14 января планируются двусторонние встречи главы МИД с высокопоставленными лицами Пакистана.

Стороны обменяются мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы региональному миру и безопасности, обсудят такие вызовы как пандемия COVID-19, вопросы окружающей среды и изменения климата.

Напомним, первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоялась в Баку в ноябре 2017 года.