СБ РФ: Встреча секретарей совбезов стран по Афганистану состоится 8 февраля в Москве

Пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по Афганистану пройдет в Москве в среду, 8 февраля.

Пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по Афганистану пройдет в Москве в среду, 8 февраля.

Об этом Report cообщает со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Согласно сообщению, на встрече будут обсуждаться вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане.

По данным совбеза РФ, в обсуждениях примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию будет представлять секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Ранее в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ Патрушев заявлял, что нынешние власти Афганистана до сих пор находятся "в состоянии эйфории от победы над США".

15 августа 2021 года представители движения "Талибан", признанного террористической организацией во многих странах мира, заняли столицу Кабул и объявили на следующий о завершении войны. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт. В сентябре в стране было сформировано временное правительство Афганистана, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.