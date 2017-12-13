 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саммит глав прикаспийских государств пройдет весной 2018 года в Астане

    Идет согласование по линии МИД

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Саммит глав прикаспийских государств, на котором будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, пройдет весной в Астане.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества со странами каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

    "Саммит глав прикаспийских стран, скорее всего, пройдет в следующем году в Астане, весной. Идет согласование по линии МИД", — сказал Абдулатипов.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над конвенцией о правовом статусе Каспия практически завершена, проект конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в первой половине следующего года в Казахстане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi