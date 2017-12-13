Саммит глав прикаспийских государств пройдет весной 2018 года в Астане

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Саммит глав прикаспийских государств, на котором будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, пройдет весной в Астане.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества со странами каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

"Саммит глав прикаспийских стран, скорее всего, пройдет в следующем году в Астане, весной. Идет согласование по линии МИД", — сказал Абдулатипов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над конвенцией о правовом статусе Каспия практически завершена, проект конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в первой половине следующего года в Казахстане.