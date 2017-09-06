Саммит Азербайджан-Турция-Грузия планируется провести в следующем году

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Есть идея, чтобы в следующем году провести саммит трех стран Азербайджан-Турция-Грузия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи со своими турецким и грузинским коллегами.

Он также напомнил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипотношений между тремя странами.

По словам Э. Мамедъярова, в ходе трехсторонней встречи министры обсудили актуальные политические, экономические вопросы.

"Проект "Южного газового коридора" активно продолжается. Все три страны участвуют в нем", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Он отметил, что стороны также обсудили реализацию проектов транспортных коридоров, в том числе Баку-Тбилиси Карс.

"Надеемся, что грузинский участок этого коридора будет завершен в октябре", - добавил глава МИД Азербайджана.

Министры также обсудили ход реализации проекта Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM).

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что саммит трех стран планируется провести в Турции.