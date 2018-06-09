Самед Сеидов: Я выскажу свою позицию на летней сессии ПАСЕ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Я приму участие на летней сессии ПАСЕ и выскажу свою позицию".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.
"Никакие санкции не могут быть применены к исполнению мной своих функций. Я член бюро. Если на каком-то этапе реализовалась позиция одной группы людей, это не значит, что мы откажемся от своего. Мы будем активно работать в ПАСЕ. Я уверен, их мечты не сбудутся", - отметил он.
С.Сеидов отметил, что в первый день летней сессии ПАСЕ будет обсужден отчет в связи с проведенными в Азербайджане 11 апреля президентскими выборами: "Во время сессии будет обсужден беспокоящий азербайджанскую делегацию вопрос. Это актуализация назначения вновь докладчика по политическим заключенным. Назначение докладчика не конструктивный подход. Пусть назначают, мы не боимся этого".
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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