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Самед Сеидов призвал армянских депутатов уважать ценности Совета Европы

Самед Сеидов призвал армянских депутатов уважать ценности Совета Европы Мы можем решить гуманитарные вопросы и даже восстановить взаимное доверие путем переговоров.
Внешняя политика
26 апреля 2022 г. 22:21
Самед Сеидов призвал армянских депутатов уважать ценности Совета Европы

Мы можем решить гуманитарные вопросы и даже восстановить взаимное доверие путем переговоров.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов в ходе летней сессии.

По его словам, сегодня в Баку проживает 30 тысяч армян.

«Они граждане Азербайджана. Азербайджанцы, проживающие в Армении, подверглись этнической чистке. Приглашаю своих коллег из Армении к диалогу.

Единственный выход из этой сложной ситуации — двусторонние переговоры, одна из ценностей Совета Европы. Мы можем сесть за стол и решить гуманитарные вопросы и даже вопросы восстановления взаимного доверия», - заявил С.Сеидов.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov erməni deputatları Avropa Şurasının dəyərlərinə hörmət etməyə çağırıb

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