Самед Сеидов призвал армянских депутатов уважать ценности Совета Европы

Мы можем решить гуманитарные вопросы и даже восстановить взаимное доверие путем переговоров.

Мы можем решить гуманитарные вопросы и даже восстановить взаимное доверие путем переговоров.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов в ходе летней сессии.

По его словам, сегодня в Баку проживает 30 тысяч армян.

«Они граждане Азербайджана. Азербайджанцы, проживающие в Армении, подверглись этнической чистке. Приглашаю своих коллег из Армении к диалогу.

Единственный выход из этой сложной ситуации — двусторонние переговоры, одна из ценностей Совета Европы. Мы можем сесть за стол и решить гуманитарные вопросы и даже вопросы восстановления взаимного доверия», - заявил С.Сеидов.