Самед Сеидов: Азербайджан - стратегический и ключевой партнер США в регионе

Азербайджано-американские отношения в свете последних событий идут по нарастающей. Решение тех или иных компаний, которые охраняют свои экономические интересы, нельзя связывать с политическими преференциями или отношениями двух государств.

Об этом Report, комментируя взаимоотношения Баку и Вашингтона, их значимость для развития всего региона, заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

"Ярким примером этому является недавнее письмо президента США Трампа президенту Азербайджана в связи с Днем республики. Кроме того, США одними из первых признали независимость Азербайджана, Азербайджан же одним из первых открыл все свои логистические возможности для борьбы с терроризмом после известных террористических актов против Соединенных штатов (911- ред.)", - отметил депутат.

Самед Сеидов подчеркнул, что отсутствие в отношениях государств своих собственных позиций на те или иные вопросы означает либо вассальное подчинение одного из них, либо оба настолько далеки друг от друга, что говорить об общих интересах невозможно.

"Отношения с Соединенными штатами, как с великой державой, у нас складываются именно с точки зрения национальных интересов и Азербайджана, и США. По принципиальным вопросам США поддерживают Азербайджан – это и территориальная целостность, и формат переговоров по карабахскому конфликту, которые мы ведем с Арменией, это и наши экономические проекты, в частности, поддержка Соединенными штатами тех мегапроектов, которые Азербайджан осуществляет в Европе. Это не только поддержка, но и помощь в отношении имплементации TAP и TANAP. Это чрезвычайно важно, мы неоднократно говорили об этом. Это борьба с терроризмом, а также пандемией коронавируса. И неслучайно группа дружбы Азербайджан-США является одной из самых больших в парламенте Азербайджана", - уверен политик.

При этом, отмечает он, есть ряд вопросов, которые необходимо конкретно обговаривать: "Это отношение к темпам развития элементов гражданского общества, уважение тех традиций и особенностей, которые сложились в нашей геополитической культуре. Мы поддерживаем прекрасные отношения с США, и это не мешает нам устанавливать хорошие отношения с ближайшими соседями, со среднеазиатскими странами, Россией, Ираном, а с Турцией у нас вообще великолепные отношения, несмотря на то, что у трех вышеперечисленных стран есть свои какие-то проблемы с США. Но это нормально. США и другие крупные государства с огромным уважением относятся к позиции Азербайджана. К примеру, переговоры между генералитетом НАТО и военными США и России проходят в Баку. Это доверие и уважение центров мировых сил".

Характеризуя в целом взаимоотношения Баку и Вашингтона, С.Сеидов особо подчеркнул, что Азербайджан является не только стратегическим, но и ключевым партнером США в регионе.

"Поскольку Азербайджан и политика, проводимая руководством страны, в частности, президентом Ильхамом Алиевым, превратила Азербайджан в ключевой элемент геополитики региона. Без Азербайджана, его связующих элементов, которые он предлагает, без его политической воли сложно говорить о каком-то сотрудничестве со странами региона. На сегодняшний день с этой точки зрения Азербайджан является чрезвычайно ценной и стратегически важной страной как для ближайшего окружения, так и для Соединенных штатов, как ключевого и мирового игрока", - заключил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.