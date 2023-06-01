Саломе Зурабишвили: Грузия придает особое значение еще большему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

Как передает Report , об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Грузии Саломе Зурабишвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Грузинский лидер от имени народа Грузии и от себя лично передала главе нашего государства искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

"Прочные дружественные связи между двумя народами опираются на нашу общую историю. 105-лет назад обе страны, можно сказать, одновременно провозгласили свою независимость. С того времени наши добрососедские, братские отношения, постоянно укрепляясь, вступили в этап прочного стратегического партнерства между двумя государствами.

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, здоровья и процветания", - говорится в поздравительном письме.