Саломе Зурабишвили: Грузия придает особое значение еще большему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.
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Грузинский лидер от имени народа Грузии и от себя лично передала главе нашего государства искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.
"Прочные дружественные связи между двумя народами опираются на нашу общую историю. 105-лет назад обе страны, можно сказать, одновременно провозгласили свою независимость. С того времени наши добрососедские, братские отношения, постоянно укрепляясь, вступили в этап прочного стратегического партнерства между двумя государствами.
Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, здоровья и процветания", - говорится в поздравительном письме.