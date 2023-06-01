О нас

Саломе Зурабишвили: Грузия придает особое значение еще большему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

Саломе Зурабишвили: Грузия придает особое значение еще большему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 21:32
Саломе Зурабишвили: Грузия придает особое значение еще большему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Грузии Саломе Зурабишвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Грузинский лидер от имени народа Грузии и от себя лично передала главе нашего государства искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

"Прочные дружественные связи между двумя народами опираются на нашу общую историю. 105-лет назад обе страны, можно сказать, одновременно провозгласили свою независимость. С того времени наши добрососедские, братские отношения, постоянно укрепляясь, вступили в этап прочного стратегического партнерства между двумя государствами.

Сегодня Грузия придает особое значение еще большему углублению и укреплению стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, здоровья и процветания", - говорится в поздравительном письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: "Gürcüstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirməyə xüsusi önəm verir"

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi