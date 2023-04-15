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Сахиба Гафарова встретилась с казахстанским коллегой

Сахиба Гафарова встретилась с казахстанским коллегой В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Санкт-Петербурге с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 11:36
Сахиба Гафарова встретилась с казахстанским коллегой

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Санкт-Петербурге с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Об этом Report сообщили в азербайджанском парламенте.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между дружественными и братскими странами имеют успешную динамику развития. Подчеркнув особую роль глав государств в развитии связей, охватывающих многие сферы, было отмечено, что тесные отношения глав государств вносят важный вклад в отношения между странами. Взаимные визиты президентов Азербайджана и Казахстана в последние годы оказали положительное влияние на двусторонние отношения.

На встрече было отмечено, что страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В частности, было отмечено значение связей в рамках TÜRKPA.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса также широко проинформировала о масштабных строительных и восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, о провокационных действиях Армении, направленных против обеспечения устойчивого мира в регионе.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova qazaxıstanlı həmkarı ilə görüşüb

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