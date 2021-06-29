Сахиба Гафарова: Тюркский Совет работает над созданием своего стратегического видения

Находящаяся в Венгрии с официальным визитом азербайджанская парламентская делегация под руководством Председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 29-го июня приняла участие в мероприятии «2021-й год – Год Низами Гянджеви» в будапештском представительстве

Находящаяся в Венгрии с официальным визитом азербайджанская парламентская делегация под руководством Председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 29-го июня приняла участие в мероприятии «2021-й год – Год Низами Гянджеви» в будапештском представительстве Тюркского Совета.

Как передает Report, мероприятие открыл глава будапештского офиса Тюркского Совета Янош Ховари, приветствовавший руководимую спикером парламентскую делегацию Азербайджана. Говоря о сотрудничестве в рамках Тюркского Совета, Я.Ховари поделился мыслями о деятельности Венгрии в этой структуре в качестве наблюдателя.

Затем выступил заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Андраш Бараньи, говоривший о текущем положении и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Венгрией. «Азербайджан для Венгрии – братское государство и стратегический партнёр», - подчеркнул А.Бараньи, также выразив удовлетворение динамическим ростом взаимоотношений. Он подчеркнул, что реализовываемое в рамках Тюркского Совета сотрудничество привносит свой вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

С.Гафарова выступила на мероприятии с речью. Спикер дала высокую оценку офису Тюркского Совета в Будапеште как символу глубоких исторических корней двух народов и точке, в которой соединяются тюркский мир и венгры. Она подчеркнула значение решения парламента Венгрии о продолжении интеграции в тюркский мир и отметила, что в настоящее время и Венгрия, и тюркские государства прилагают усилия для углубления сотрудничества между ними. Венгрия была принята в Тюркский Совет всего лишь три года назад, но много шагов сделано с тех пор для укрепления связей. Коснувшись влияния укрепляющихся политических связей на иные сферы, председатель азербайджанского парламента сказала, что целенаправленные совместные усилия Венгрии и тюркских государств уже дали положительные результаты в экономике.

Все государства-участники Совета направили своих делегатов в Будапешт, представители Тюркского Совета присутствуют здесь, что является очередным воплощением контактов между нашими народами. Представители Азербайджана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Казахстана вместе со своими коллегами из Венгрии придают огромное значение интенсификации уже существующих связей, по словам С.Гафаровой. Сегодня Тюркский Совет работает над созданием своего стратегического видения. «Видение Тюркского Мира – 2040» - это дорожная карта, пользуясь которой, мы можем двигаться к более хорошей внешнеполитической координации, чёткого сотрудничества в области безопасности, подписания договоров о свободной торговле между нами, открытия границ для транспортных операций и, конечно же, более углублённого сотрудничества в областях языка и алфавита. Эти области сближают нас как никогда ранее, и способствуют интеграционным процессам между нашими странами. Обладая общими политическими программами и более чёткой координацией в различных сферах, мы можем создать более светлое будущее тюркского мира.

Продолжая, С.Гафарова заметила, что ещё одной важной задачей, которую поставил перед собой Тюркский Совет, является координация наших действий в борьбе против международного терроризма, сепаратизма, экстремизма и трансграничных преступлений. Она напомнила участникам мероприятия в этом контексте, что Азербайджан тридцать лет страдал от армянской оккупации. Но в прошлом году Азербайджан использовал собственные военно-политические средства и положил конец тридцати годам армянской оккупации. К сожалению, четыре резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безусловного вывода армянских войск из захваченных территорий Азербайджана, три десятилетия оставались на бумаге, пока, наконец, Азербайджан сам не обеспечил их исполнения и не восстановил свою территориальную целостность. С.Гафарова подчеркнула, что Азербайджан в ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны полностью освободил исторические азербайджанские же земли Карабаха и принудил Армению к подписанию 10-го ноября 2020-го года акта о капитуляции. Спикер выразила искреннюю благодарность, от своего лица и от имени Милли Меджлиса Азербайджана, правительствам и народам государств-участников Тюркского Совета за их поддержку правой и справедливой позиции Азербайджана в этой войне с агрессией и оккупацией.

Затем Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что весьма отрадно то, что нашим странам удалось наладить парламентское измерение тюркского единства. Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – ТЮРКПА – исключительно важна для углубления текущего сотрудничества между нашими народами. С.Гафарова выразила свою убеждённость в том, что, поскольку Венгрия обладает статусом наблюдателя в ТЮРКПА, по мере углубления её интеграции с этой организацией наши народы станут ещё ближе друг другу.

Чувство радости вызывает и то, что и другие страны направляют свои заявления о членстве в Тюркском Совете. Более десяти наших партнёров выразили своё намерение получить статуса наблюдателя в этой структуре, заметила С.Гафарова.

Следом говорили Лаура Пал, переводчица выпущенной в Венгрии книги, посвящённой гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, Пери Бенедек и другие. Была продемонстрирована программа, посвящённая памяти Низами Гянджеви.

В окончание мероприятия Председатель Милли Меджлиса оставила подпись в памятной книге.