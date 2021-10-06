О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сахиба Гафарова посетит с официальным визитом Словакию

Сахиба Гафарова посетит с официальным визитом Словакию Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 7 октября будет находиться с визитом в столице Словакии, Братиславе.
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 10:30
Сахиба Гафарова посетит с официальным визитом Словакию
0 : 00
0 : 00

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 7 октября будет находиться с визитом в столице Словакии, Братиславе.

Об этом Report сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации вошли председатели комитетов ММ Садиг Гурбанов, Муса Гулиев, Захид Орудж, глава группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, депутаты Садагат Велиева, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев.

В рамках визита ожидается встреча спикера парламента с премьер-министром, председателем Национального совета, главой МИД Словакии.

На встречах ожидается обсуждение углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, текущее состояние межпарламентских связей и направления их развития, обмен опытом и информацией и др.

Визит продлится до 9 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Slovakiyaya rəsmi səfərə gedir

Другие новости из категории

На мексиканском радио рассказали о восстановительных работах в Карабахе
На мексиканском радио рассказали о восстановительных работах в Карабахе
6 октября 2021 г. 08:17
Состоялась встреча послов Азербайджана и Турции в Иране
Состоялась встреча послов Азербайджана и Турции в Иране
5 октября 2021 г. 17:54
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол
ФотоМинистры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол
5 октября 2021 г. 17:05
Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане
Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане
5 октября 2021 г. 16:05
Чавушоглу обсудил ситуацию в Карабахе с генеральным секретарем ОБСЕ
Чавушоглу обсудил ситуацию в Карабахе с генеральным секретарем ОБСЕ
5 октября 2021 г. 15:42
Министр обороны Закир Гасанов встретился с турецким коллегой
ФотоМинистр обороны Закир Гасанов встретился с турецким коллегой
5 октября 2021 г. 14:05
Эксперт: Иран указывает пальцем на другие страны для оправдания собственного уровня агрессии
Эксперт: Иран указывает пальцем на другие страны для оправдания собственного уровня агрессии
5 октября 2021 г. 13:56
Посол Турции встретился с матерью Полада Гашимова
ФотоПосол Турции встретился с матерью Полада Гашимова
5 октября 2021 г. 13:13
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана
5 октября 2021 г. 12:55
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi