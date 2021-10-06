Сахиба Гафарова посетит с официальным визитом Словакию

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 7 октября будет находиться с визитом в столице Словакии, Братиславе.

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 7 октября будет находиться с визитом в столице Словакии, Братиславе.

Об этом Report сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации вошли председатели комитетов ММ Садиг Гурбанов, Муса Гулиев, Захид Орудж, глава группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, депутаты Садагат Велиева, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев.

В рамках визита ожидается встреча спикера парламента с премьер-министром, председателем Национального совета, главой МИД Словакии.

На встречах ожидается обсуждение углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, текущее состояние межпарламентских связей и направления их развития, обмен опытом и информацией и др.

Визит продлится до 9 октября.