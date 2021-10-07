Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Словакии

7 октября начался официальный визит парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Словакию.

7 октября начался официальный визит парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Словакию.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят председатели комитетов Милли Меджлиса Садиг Гурбанов, Муса Гулиев, Захид Орудж, глава рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, депутат Садагат Велиева, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

7 октября парламентскую делегацию во главе с председателем Милли Меджлиса в Международном аэропорту Братиславы встретили посол Азербайджана в Словакии Ровшан Садыгбейли и официальные лица этой страны.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с премьер-министром Словакии, председателем Национального совета, министром иностранных дел страны.

Визит завершится 9 октября.