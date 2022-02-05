Сахиба Гафарова: Азербайджан стал надежным поставщиком газа в Европу через ЮГК

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как сообщает Report, Габриелюс Ландсбергис отметил хорошие отношения между Азербайджаном и Литвой.

Глава МИД Литвы сказал, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Литва - дружественные страны, у которых сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления отношений.

По ее словам, сотрудничество с ЕС в энергетической сфере также имеет большое значение. Наряду с нефтью, Азербайджан стал надежным поставщиком газа в Европу через Южный газовый коридор.

Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан приглашает литовские компании инвестировать в проекты, реализуемые в нашей стране. Говоря о стратегическом значении Зангезурского коридора, спикер отметила, что открытие этого коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза.