Сахиба Гафарова: Азербайджан стал надежным поставщиком газа в Европу через ЮГК

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
Как сообщает Report, Габриелюс Ландсбергис отметил хорошие отношения между Азербайджаном и Литвой.
Глава МИД Литвы сказал, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Литва - дружественные страны, у которых сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления отношений.
По ее словам, сотрудничество с ЕС в энергетической сфере также имеет большое значение. Наряду с нефтью, Азербайджан стал надежным поставщиком газа в Европу через Южный газовый коридор.
Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан приглашает литовские компании инвестировать в проекты, реализуемые в нашей стране. Говоря о стратегическом значении Зангезурского коридора, спикер отметила, что открытие этого коридора создаст новые возможности не только для региона, но и для стран-членов Европейского Союза.