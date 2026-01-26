Саар: Израиль и Азербайджан - опора стабильности в своих регионах

Азербайджан и Израиль, как страны с развитой экономикой, являются опорой стабильности в своих регионах.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Благодарю моего дорогого друга Джейхуна Байрамова. Спасибо за теплое гостеприимство в Баку. Израиль и Азербайджан, обладая развитой экономикой, являются опорой стабильности в наших регионах. Сопровождающая меня сегодня высокопоставленная бизнес-экономическая делегация является выражением нашего стремления к укреплению стратегических и экономических связей. Я с нетерпением жду встречи со своим коллегой в Иерусалиме",- написал он в соцсети Х .