    Саар: Израиль и Азербайджан - опора стабильности в своих регионах

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 15:07
    Азербайджан и Израиль, как страны с развитой экономикой, являются опорой стабильности в своих регионах.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Благодарю моего дорогого друга Джейхуна Байрамова. Спасибо за теплое гостеприимство в Баку. Израиль и Азербайджан, обладая развитой экономикой, являются опорой стабильности в наших регионах. Сопровождающая меня сегодня высокопоставленная бизнес-экономическая делегация является выражением нашего стремления к укреплению стратегических и экономических связей. Я с нетерпением жду встречи со своим коллегой в Иерусалиме",- написал он в соцсети Х .

    Израиль Азербайджан Джейхун Байрамов Гидеон Саар визит Азербайджано-израильские отношения
