Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап

Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 ав

Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Подчеркнув, что работа SOCAR в Румынии имеет уже прекрасную историю, глава государства отметил: "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухарест было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны".