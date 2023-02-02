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Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап

Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 ав
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 21:06
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап

Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Подчеркнув, что работа SOCAR в Румынии имеет уже прекрасную историю, глава государства отметил: "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухарест было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Romania-Azerbaijani cooperation is entering new stage
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Rumıniya-Azərbaycan əməkdaşlığı yeni mərhələyə daxil olur"

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