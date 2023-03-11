Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич 1 февраля дали старт строительству интерконнектора между двумя странами.

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич 1 февраля дали старт строительству интерконнектора между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Мы рады работать с Вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной сфере, обеспечивая диверсификацию, безопасность поставок. Речь не только об этом. Еще раз выражаем Вам признательность за то, что Вы сдержали свое обещание и открыли офис SOCAR в Софии. Я жду участия в церемонии открытия в мае. Это действительно будет очень хорошим шагом вперед", - сказал президент Болгарии.