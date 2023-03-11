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Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника

Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич 1 февраля дали старт строительству интерконнектора между двумя странами.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 15:09
Румен Радев: Рады работать с президентом Азербайджана в качестве стратегического партнера и союзника

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич 1 февраля дали старт строительству интерконнектора между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Мы рады работать с Вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной сфере, обеспечивая диверсификацию, безопасность поставок. Речь не только об этом. Еще раз выражаем Вам признательность за то, что Вы сдержали свое обещание и открыли офис SOCAR в Софии. Я жду участия в церемонии открытия в мае. Это действительно будет очень хорошим шагом вперед", - сказал президент Болгарии.

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Версия на английском языке Rumen Radev: We pleased to work with Azerbaijani President as strategic partner and ally
Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: "Biz strateji tərəfdaş və müttəfiq kimi Azərbaycan Prezidenti ilə işləməkdən məmnunuq"

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