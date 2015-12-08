Руководитель компании bp выразил соболезнование президенту Азербайджана

"bp в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней"
Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент компании bp Боб Дадли выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От имени компании bp примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на нефтяной платформе на месторождении «Гюнешли».
Выражаем Вам и народу Азербайджана наше глубокое сочувствие, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
bp заявляет, что в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней.
Желаем терпения семьям погибших работников".
News DepartmentАвтор новости
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