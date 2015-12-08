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    Руководитель компании bp выразил соболезнование президенту Азербайджана

    bp в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней

    "bp в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней"

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/  Президент компании bp Боб Дадли выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    От имени компании bp примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на нефтяной платформе на месторождении «Гюнешли».

    Выражаем Вам и народу Азербайджана наше глубокое сочувствие, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    bp заявляет, что в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней.

    Желаем терпения семьям погибших работников".

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