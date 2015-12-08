Руководитель компании bp выразил соболезнование президенту Азербайджана

"bp в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент компании bp Боб Дадли выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени компании bp примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на нефтяной платформе на месторождении «Гюнешли».

Выражаем Вам и народу Азербайджана наше глубокое сочувствие, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

bp заявляет, что в это тяжелое время оказывает постоянную и полную поддержку SOCAR и находится рядом с ней.

Желаем терпения семьям погибших работников".