Глава иранского культурного центра: В Мекке погибли около 4700 паломников

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Около 4700 паломников погибли, совершая хадж, и очень жаль, что мировые СМИ скрыли точное число погибших".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в связи с трагедией в долине Мина в Мекке 24 сентября и гибели большого числа паломников заявил руководитель иранского культурного центра при посольстве Ирана в Азербайджане Ибрагим Ибрагими.

Он отметил, что эти данные основываются на информации иранских источников в Саудовской Аравии.

По его словам, на данный момент 278 иранских паломников погибло в давке, около 240 получили ранения. Он отметил, что в связи с этим происшествием в Иране был объявлен трехдневный траур.

"Организаторы хаджа, представители Саудовской Аравии несут ответственность за произошедшее. Это может привести к тому, что в будущем паломники будут беспокоиться за свои жизни", - отметил он.

И.Ибрагими также подверг критике правительство Саудовской Аравии в связи с информацией о том, что погибших паломников хоронят в общих могилах: "Саудовская Аравия отказывается выдавать тела погибших. Иран не разрешает хоронить своих граждан в Мекке и требует, чтобы представителям Ирана была выдана виза для посещения Саудовской Аравии и расследования инцидента".

Коснувшись предложения о том, чтобы организация хаджа проводилась не только Саудовской Аравией, а всеми мусульманскими странами, директор культурного центра Ирана сказал, что аятолла Али Хамнеи также предложил, чтобы страны, граждане которых посещают святые места в Саудовской Аравии, принимали участие в организации мер по безопасности паломников.

И.Ибрагими также выразил соболезнования в связи с кончиной во время хаджа азербайджанских паломников.