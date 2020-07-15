Глава Совфеда: Россия встревожена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

Матвиенко: Будем делать все, чтобы остановить эскалацию

Россия встревожена обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении и будет делать все, чтобы остановить эскалацию. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией. Будем делать все, чтобы остановить эскалацию, остановить боевые действии. И дальше в рамках переговорного процесса находить взаимоприемлемые решения. Ситуация действительно очень тревожная", - сказала Матвиенко журналистам.