​Россия эвакуировала еще 5 граждан Азербайджана из Йемена

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Корабль Военно-морского флота России "Приазовье" эвакуировал с побережья Йемена 308 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Корабль ВМФ России "Приазовье" эвакуировал с побережья Йемена 308 человек. В числе эвакуированных из зоны военных действий в районе Адена граждане 19 государств: Российской Федерации - 45 человек, США - 18, Великобритании - 5, Азербайджана – 5, Болгарии - 1, Эстонии - 6, Украины - 14 Республики Беларусь - 9 человек, , Туркменистана - 3, Узбекистана - 8, Бахрейна - 1, Джибути - 5, Йемена - 159, Сомали - 1, Палестины - 3, Иордании - 13, Кубы - 9, Египта - 2, Саудовской Аравии - 1 человек", - сказал он.

По словам генерала, "все эвакуированные граждане находятся в безопасности на борту российского корабля, который к утру доставит их в Джибути".