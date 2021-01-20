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Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление

Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление "Страусиная политика Горбачева привела ко многим бедам и трагедиям"
Внешняя политика
20 января 2021 г. 11:47
Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление

"Если оценивать ту трагедию, которая произошла в Баку, виновато в этом руководство Советского Союза. Страусиная политика Горбачева привела ко многим бедам и трагедиям, которые через 30 лет выплывают, из-за чего снова гибнут люди и возникают вооруженные конфликты. Многие проблемы забалтывались. Когда же ситуация становилась критической, руководство в этот момент подставляло армию. Такая история произошла и 20 января 1990 года, 31 год назад". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя трагические события 20 января 1990 года в Баку.

"Это страшная трагедия. Она могла бы не произойти, если бы руководство Москвы правильно реагировало на обстановку, которая складывалась в регионе. Тогда и не было бы протестов и уж тем более не было бы такой дикой акции, как ввод войск в мирный город. Так быть не должно. Особенно против граждан своей же страны. Эта ситуация возникла в результате бездействия советской власти", - отметил он.

Ю. Кнутов выразил соболезнования азербайджанскому народу и отметил, что важнее всего извлечь правильный урок: "Нельзя доводить ситуацию до крайностей, нужно решать проблемы сразу. Жители многонационального Баку должны были чувствовать себя защищенной частью великой страны. Но принятые властью решения были направлены на их разрушение. Применение армии против своего народа – позорное явление".

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Версия на английском языке Russian expert: Use of army against its people is shameful

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