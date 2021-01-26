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Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана

Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана 26 января временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел.
Внешняя политика
26 января 2021 г. 19:56
Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана
Report

26 января временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече с временным поверенным в делах посольства России был поднят вопрос о недопустимости высказывания членом Госдумы России от правящей партии “Единая Россия” Виталием Милоновым во время интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, категорически осуждено подобное поведение члена Госдумы.

Было подчеркнуто, что очередной провокационный шаг члена Государственной Думы России В.Милонова против Азербайджана полностью противоречит существующим между Азербайджаном и Россией отношениям на высоком уровне.

Было отмечено, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и подобные шаги направлены на подрыв отношений между странами и воспрепятствование реализации достигнутого соглашения.

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