Риши Сунак: Великобритания продолжит поддерживать Азербайджан

Британские специалисты продолжат поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования территорий.

Британские специалисты продолжат поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Риши Сунака участникам X Глобального Бакинского форума.

Обращение зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

В обращении отмечается, что британские специалисты продолжат работать с азербайджанской стороной для того, чтобы обезопасить территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Великобритания продолжит поддерживать Азербайджан, поскольку страна придерживается прогрессивного и независимого курса на последующие годы", - говорится в обращении.