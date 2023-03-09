Риши Сунак: Великобритания продолжит поддерживать Азербайджан

Британские специалисты продолжат поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования территорий.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Риши Сунака участникам X Глобального Бакинского форума.
Обращение зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
В обращении отмечается, что британские специалисты продолжат работать с азербайджанской стороной для того, чтобы обезопасить территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
"Великобритания продолжит поддерживать Азербайджан, поскольку страна придерживается прогрессивного и независимого курса на последующие годы", - говорится в обращении.