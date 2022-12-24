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Резидент-координатор ООН в Азербайджане поздравила президента Ильхама Алиева

Резидент-координатор ООН в Азербайджане поздравила президента Ильхама Алиева Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 21:23
Резидент-координатор ООН в Азербайджане поздравила президента Ильхама Алиева

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство,

От имени представительства ООН в Азербайджане примите поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших усилиях во имя прогресса Азербайджанской Республики.

В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину партнерства ООН и Азербайджана. Семья ООН в Азербайджане организовала совместно с правительством, институтами гражданского общества, научными кругами и медиа многочисленные мероприятия. Все это создало прекрасную возможность для рассмотрения достигнутого развития, обсуждения перспектив сотрудничества.

ООН будет продолжать поддерживать Правительство Азербайджана на пути достижения Целей устойчивого развития в соответствии с Рамочным документом сотрудничества по устойчивому развитию на 2021-2025 годы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас также с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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