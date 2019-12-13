​Ректор МГУ: Гейдар Алиев был человеком-легендой

"Сегодня состоялось большое событие – презентовано второе издание книги о Гейдаре Алиеве – человеке-легенде, который сделал многое для Азербайджана и для дружбы наших стран. Его вклад войдет в историю". Как сообщает российское бюро Report, об этом на вечере памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева заявил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Гейдар Алиев был одним из руководителей Советского Союза, в это время он бывал и в Московском университете. Затем, когда Азербайджан стал самостоятельно развиваться, Гейдар Алиевич приезжал несколько раз в МГУ, был удостоен высшего звания доктора. Для меня Гейдар Алиев, те встречи, которые были с ним, те мысли, которые он выражал, те планы, которые он намечал, а мне пришлось какое-то время реализовывать эти планы, говорят о нем как о великом человеке, великом сыне и азербайджанского народа. Он человек, который вошел в историю. Он сделал очень многое для дружбы и понимания наших народов. И сегодня мы в очередной раз вспомнили человека-легенду", - сказал В.Садовничий.