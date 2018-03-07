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    Реджеп Тайип Эрдоган: Всем сердцем разделяем скорбь братского Азербайджана

    ​Президент Турецкой Республики выразил Ильхаму Алиеву соболезнования

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент, дорогой брат.

    С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели 25 ваших граждан и многочисленных пострадавших в результате пожара в лечебном центре в Баку.

    Всем сердцем разделяем скорбь братского Азербайджана. От имени моего народа желаю упокоения души погибших, выражаю братскому азербайджанскому народу соболезнования, желаю пострадавшим скорейшего исцеления.

    Господин президент, пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и передаю самые добрые пожелания во имя благосостояния братского азербайджанского народа".

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