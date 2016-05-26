Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана по случаю Дня Республики

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Отмечающий в этом году 25-ю годовщину восстановления независимости Азербайджан за короткий с исторической точки зрения период, черпая силу в своей древней истории, культуре и традициях, добился ослепительных успехов во всех сферах. Мы с удовлетворением наблюдаем за этими успехами развивающегося с каждым днем Азербайджана, возвысившегося до позиции важной страны как в регионе, так и в глобальном масштабе, и гордимся ими. Уверены, что благодаря Вашему решительному и дальновидному лидерству Азербайджан в предстоящий период добьется новых достижений во всех сферах.

Отрадно, что наши связи, которые мы довели до уровня стратегического союзничества на основе девиза "Одна нация, два государства", благодаря как взаимным визитам и встречам, так и поддержке, оказываемой нами друг другу на международных платформах, достигли самого высокого пика. Уверен, что и в предстоящий период мы, как два братских государства, продолжим расширять наше тесное сотрудничество, внесем значительный вклад в безопасность, благосостояние и стабильность в нашем регионе и даже за его пределами.

По случаю национального праздника еще раз выражаю Вашему превосходительству, моему дорогому брату пожелания здоровья и счастья, дружественному и братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания".