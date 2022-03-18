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Раненый в Украине азербайджанец эвакуирован в Молдову

Раненый в Украине азербайджанец эвакуирован в Молдову Гражданин Азербайджана, водитель большегруза Самир Тахиров Сейдулла оглу, получивший пулевое ранение в Харьковской области Украины, эвакуирован в Молдову.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 16:17
Раненый в Украине азербайджанец эвакуирован в Молдову

Гражданин Азербайджана, водитель большегруза Самир Тахиров Сейдулла оглу, получивший пулевое ранение в Харьковской области Украины, эвакуирован в Молдову.

Об этом Report сообщили в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

«С.Тахиров проходил лечение в Харьковской городской больнице. После происшествия Почетное консульство страны в Харькове держало в центре внимания процесс лечения соотечественника. По причине его тяжелого состояния на начальном этапе и на основе рекомендаций врачей его лечение было начато и продолжено в Харькове», - отметили в консульстве.

Как сообщил Report председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов, Самир Тахиров и несколько водителей были эвакуированы при финансовой поддержке компании, в которой они работали, и при организационной поддержке Конгресса. Их эвакуировали на машине скорой помощи из Харькова к границе с Молдовой.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada yaralanan azərbaycanlı Moldovaya təxliyə olunub

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