Раненый в Украине азербайджанец эвакуирован в Молдову

Гражданин Азербайджана, водитель большегруза Самир Тахиров Сейдулла оглу, получивший пулевое ранение в Харьковской области Украины, эвакуирован в Молдову.

Гражданин Азербайджана, водитель большегруза Самир Тахиров Сейдулла оглу, получивший пулевое ранение в Харьковской области Украины, эвакуирован в Молдову.

Об этом Report сообщили в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

«С.Тахиров проходил лечение в Харьковской городской больнице. После происшествия Почетное консульство страны в Харькове держало в центре внимания процесс лечения соотечественника. По причине его тяжелого состояния на начальном этапе и на основе рекомендаций врачей его лечение было начато и продолжено в Харькове», - отметили в консульстве.

Как сообщил Report председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов, Самир Тахиров и несколько водителей были эвакуированы при финансовой поддержке компании, в которой они работали, и при организационной поддержке Конгресса. Их эвакуировали на машине скорой помощи из Харькова к границе с Молдовой.