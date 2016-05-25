​Рамиз Мехтиев встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял делегацию из Азербайджана во главе с руководителем Администрации президента Рамизом Мехтиевым.

Как передает Report со ссылкой на Grozny.tv, в ходе встречи Рамиз Мехтиев передал слова приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева главе Чечни, подчеркнув, что чеченский и азербайджанские народы всегда были дружественными.

Он также выразил уверенность, что отношения и дальше будут укрепляться.

Как отмечает Кадыров, главное в нынешней ситуации в мире – это объединить усилия всех стран против терроризма, при этом отбросив политику двойных стандартов. Преступления против человечества должны быть освещены и осуждены одинаково.

Кроме этого, стороны обсудили возможность сотрудничества в области экономики.