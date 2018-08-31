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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов примет участие на министерской встрече в преддверии Саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане 2 сентября.

Как сообщает Report, об этом журналистам на брифинге заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х. Гаджиев отметил, что сам саммит пройдет 3 сентября. Планируется, что в его работе примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.