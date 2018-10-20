Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию завершился

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 19 октября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую республику.

Как передает Report, в ходе визита глава государства принял участие на церемонии открытия завода по переработке нефти "Star" в турецком городе Измир.

Ильхам Алиев осмотрел с террасы территорию нефтеперерабатывающего завода с турецким коллегой Реджепом Тайибом Эрдоганом, ознакомился с офисом управления. Президенты были проинформированы о проводимой там работе. Затем на церемонии выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.