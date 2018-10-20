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    Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию завершился

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 19 октября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую республику.

    Как передает Report, в ходе визита глава государства принял участие на церемонии открытия завода по переработке нефти "Star" в турецком городе Измир.

    Ильхам Алиев осмотрел с террасы территорию нефтеперерабатывающего завода с турецким коллегой Реджепом Тайибом Эрдоганом, ознакомился с офисом управления. Президенты были проинформированы о проводимой там работе. Затем на церемонии выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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