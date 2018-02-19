Пярвиз Исмаилзаде назначен генконсулом Азербайджана в Батуми

19 февраля, 2018 20:04

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Пярвиз Джафар оглу Исмаилзаде назначен на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии. Как сообщает Report, 19 февраля президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.