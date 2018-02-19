Пярвиз Исмаилзаде назначен генконсулом Азербайджана в Батуми

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Пярвиз Джафар оглу Исмаилзаде назначен на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии.
Как сообщает Report, 19 февраля президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Пярвиз Джафар оглу Исмаилзаде назначен на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии.
Как сообщает Report, 19 февраля президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
News DepartmentАвтор новости
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