Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 мая позвонил по телефону президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента, рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года по налаживанию в регионе мирной жизни и укреплению стабильности, восстановлению экономических связей и разблокированию транспортных коммуникаций, решению конкретных вопросов для этого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Обсужден ряд актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года.

Было отмечено, что будут продолжены регулярные контакты на различных уровнях.