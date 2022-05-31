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Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 15:18
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 мая позвонил по телефону президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента, рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года по налаживанию в регионе мирной жизни и укреплению стабильности, восстановлению экономических связей и разблокированию транспортных коммуникаций, решению конкретных вопросов для этого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Обсужден ряд актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года.

Было отмечено, что будут продолжены регулярные контакты на различных уровнях.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vladimir Putinə zəng edib

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